Кабмин сегодня планирует назначить своего представителя в Раде

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в повестке, размещенной на сайте правительства.

Заседание правительства начнется в 14:00.

Министры рассмотрят вопрос назначения народного депутата Ирины Андреевны Верещук постоянным представителем Кабмина в парламенте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я, в основном, самостоятельно формирую кадровую политику", - Гончарук

Кроме того, министры планируют рассмотреть кадровые вопросы, а также вопрос прекращения бумажного документооборота между органами исполнительной власти.

Как сообщалось, Верховная Рада 9-го созыва назначила Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины. За его кандидатуру, внесенную президентом Владимиром Зеленским, проголосовали в четверг 290 депутатов.