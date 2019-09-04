Кабмин сегодня планирует назначить своего представителя в Раде

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в повестке, размещенной на сайте правительства.
Заседание правительства начнется в 14:00.
Министры рассмотрят вопрос назначения народного депутата Ирины Андреевны Верещук постоянным представителем Кабмина в парламенте.
Кроме того, министры планируют рассмотреть кадровые вопросы, а также вопрос прекращения бумажного документооборота между органами исполнительной власти.
Как сообщалось, Верховная Рада 9-го созыва назначила Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины. За его кандидатуру, внесенную президентом Владимиром Зеленским, проголосовали в четверг 290 депутатов.