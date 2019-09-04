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04.09.19 11:17

Кабмин сегодня планирует назначить своего представителя в Раде

Сегодня, 4 сентября, состоится заседание Кабмина, на котором рассмотрят вопрос о назначении представителя правительства в парламенте.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в повестке, размещенной на сайте правительства.

Заседание правительства начнется в 14:00.

Министры рассмотрят вопрос назначения народного депутата Ирины Андреевны Верещук постоянным представителем Кабмина в парламенте. 

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Кроме того, министры планируют рассмотреть кадровые вопросы, а также вопрос прекращения бумажного документооборота между органами исполнительной власти.

Как сообщалось, Верховная Рада 9-го созыва назначила Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины. За его кандидатуру, внесенную президентом Владимиром Зеленским, проголосовали в четверг 290 депутатов.

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