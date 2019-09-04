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04.09.19 11:39

"Это был самый быстрый путь", - Разумков объяснил, почему ВР приняла законопроект о неприкосновенности авторства Порошенко

Верховная Рада Украины приняла закон о снятии неприкосновенности. Его автором в 2017 году выступил пятый президент Украины Петр Порошенко. Именно этот законопроект был принят 3 сентября.

"Это был самый быстрый путь", - Разумков объяснил, почему ВР приняла законопроект о неприкосновенности авторства Порошенко

Об этом на брифинге заявил спикер Рады Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

"Это был самый быстрый путь сделать так, чтобы народные депутаты стали такими же, как и все остальные граждане страны. Мы могли пойти другим путем, но на это понадобился бы год, а может, и больше. Мы считаем, что здесь не столько важно, кто является создателем закона и кто написал, а принципиально, кто его принял", - сказал Разумков.

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Однако и подготовка закона, его формулировка и взвешенность тоже имеют значение. В свое время законопроект, предложенный Порошенко, прошел все стадии, положенные при подготовке, включая оценку Конституционного суда, что дало возможность проголосовать оперативно.

Вместе с тем КСУ высказал свои замечания касательно возможного вмешательства в деятельность депутатов после отмены иммунитета.

"Принимая решение об отмене депутатской неприкосновенности, необходимо учитывать состояние политической и правовой системы Украины - ее способность в случае полного отсутствия института депутатской неприкосновенности обеспечить беспрепятственное и эффективное осуществление народными депутатами Украины своих полномочий, функционирования парламента, а также реализацию конституционного принципа разделения государственной власти", - отметил суд.

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Суть принятого документа сводится к изъятию из 80 статьи Конституции двух частей, в которых идет речь о гарантии депутатской неприкосновенности и невозможности задержать, арестовать и привлечь нардепов к уголовной ответственности без согласия Верховной Рады.

"Внести изменения в статью 80 Конституции Украины, изложив ее в следующей редакции: статья 80. Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету", - сказано в тексте документа.

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