Сегодня утром враг ударил из артиллерии по позициям ОС в районе Майорска, - СЦКК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС со ссылкой на данные СЦКК.

Так, 3 сентября, в период с 18:57 до 19:55 противник в который раз вел огонь с направления населенного пункта Ужовка из минометов калибра 120 мм (6 мин) по району населенного пункта Водяное.

Утром, 4 сентября, с целью нанесения максимального поражения личному составу Объединенных сил противник совершил обстрел позиций ОС в районе населенного пункта Майорск, применив при этом минометы 82-го калибра (10 мин) и минометы 120-го калибра (1 мина).

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"Вышеуказанные факты еще раз свидетельствует о нежелании наемников и вооруженных формирований Российской Федерации соблюдать режим прекращения огня и сознательном невыполнении Минских договоренностей", - сказано в сообщении.