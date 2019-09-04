Рябошапка уволил прокуроров четырех областей

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГПУ.

Генпрокурор подписал приказы об увольнении 3 сентября.

В ГПУ напомнили, что на встрече с представителями общественности Черкасской области во время рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского некоторые участники встречи жаловались на работу прокурора области. Кроме того, в Житомирской области глава государства отмечал ненадлежащую работу органов прокуратуры региона, в частности, в вопросах противодействия нелегальной добыче янтаря.

Согласно информации на сайтах областных прокуратур, Одесскую прокуратуру возглавляет Олег Жученко, Винницкую - Вячеслав Соколовый, Житомирскую - Любомир Вийтович, Черкасскую - Сергей Овчаренко.

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