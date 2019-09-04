В Минсоцполитики хотят создать эффективную систему обратной связи

Об этом она написала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Политика Минсоца - это о людях и человечности. Именно человек с его потребностями и интересами находится в центре внимания нашего правительства. Поэтому одним из направлений работы Министерства станет создание эффективной системы обратной связи", - отметила министр.

Соколовская рассказала о том, как многодетная семья из Черниговской области обратилась к ней за помощью через соцсети.

"Так как данная семья не получила вовремя помощь за третьего ребенка, родители не смогли полноценно собрать детей в школу. Ей не поступили средства. Мы разобрались вместе с депутатом-мажоритарщиков от "Слуги народа" и местными властями. Уже сегодня районный совет принял решение о перераспределении средств, и скоро деньги поступят людям", - написала она.

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"Именно поэтому первоочередным заданием нашего правительства является полная инвентаризация страны. Мы должны понять, какова настоящая ситуация в государстве и не допускать подобных историй!" – добавила министр.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 29 августа Верховная Рада Украины проголосовала за новый состав правительства, министром социальной политики в котором стала Юлия Соколовская. Соответствующее решение поддержал 281 народный депутат.



