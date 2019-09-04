Одесский облсовет досрочно уволил Ройтбурда с поста директора Одесского художественного музея

"За" проголосовал 51 депутат, "против"- трое, воздержалось – двое, не голосовали - 17, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
В повестку дня этот вопрос внесли по предложению депутата от ОПЗЖ Алексея Кобыльникова, который заявил, что Ройтбурд не выполняет депутатские запросы про финансовую деятельность музея.
Против увольнения выступала врио председателя ОГА Светлана Шаталова и депутат "Европейской Солидарности" Юрий Басюк.
Шаталова обвинила инициаторов проекта решения в лоббировании личных интересов и отсутствии гражданского долга, пишет Думская
"Ваша настойчивость не имеет границ, ваши договорянки противоречат здравому смыслу и логике. При Ройтбурде коллекция музея увеличилась на 49 объектов, проведен ремонт, причем за счет меценатов. Кто еще мог такое сделать?", — отметила она.
Против высказался и депутат от "Европейской Солидарности" Юрий Басюк:
"Он известный художник, это человек, который возрождает музей, — заявил он. - При нем был создан клуб меценатов — Клуб Маразли. Чтобы вступить в него, нужно заплатить 30 тысяч грн, которые пойдут на развитие музея. Так вот, в этом клубе уже 50 человек. Много ли вы знаете подобных примеров?"