В оккупированном Донецке произошел взрыв возле шахты, погиб рабочий

Взрыв произошел около 9:30 утра, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

В так называемом "министерстве угля и энергетики" сообщили о гибели одного рабочего шахты. Там уточнили, что взрыв случился на пустыре, который не задействован в производстве. На работу шахты он не повлиял. Причины взрыва пока неизвестны.

О мощном взрыве у шахты Скочинского также сообщают пользователи соцсетей. Судя их словам, взрыв был слышен в разных частях города.

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Угольная шахта имени академика Александра Скочинского была спроектирована институтом "Донгипрошахт" в 1959 году, сдана в эксплуатацию в апреле 1975 года, первый уголь дала в ноябре 1975 года. С началом оккупации части Донецкой области была захвачена.