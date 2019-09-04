Вопрос легализации медицинской марихуаны требует дополнительного обсуждения, - Скалецкая

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН" .

"Что касается позиции Авакова относительно каннабиса ... мы переговорили в парламенте. Действительно, есть вопросы, но это не означает, что они категоричные. Мы должны просто проработать этот момент более детально, с максимальным обоснованием вопроса медицинского применения. Если мы обоснуем, я думаю, у нас может быть конструктивный разговор. Если мы говорим о законопроекте, который был в Раде, то по нему много вопросов...", - отметила Скалецкая.

Глава Минздрава добавила, что у депутатов "Слуги народа" есть свои идеи по этому вопросу и, возможно, мы увидим еще один законопроект в этой сфере.

Напомним, в марте 2019 года петиция на сайте Верховной Рады с требованием узаконить использование каннабиса в медицинских целях набрала необходимые 25 тысяч подписей.

15 мая комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, нацменьшинств и межнациональных отношений единогласно поддержал законопроект об использовании марихуаны в медицинских целях.

20 мая Законопроект о легализации медицинского каннабиса был зарегистрирован в Раде.

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