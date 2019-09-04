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04.09.19 13:04

Наемники РФ усиливают свои позиции и устанавливают запрещенные противопехотные мины, - ГУР

На передовую прибывают мотострелковые подразделения наемников РФ усиленные дополнительным вооружением и техникой. Для маскировки техники оккупанты используют здания гражданской инфраструктуры.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск в течение ротации передовых подразделений, которая длится со середины августа с.г., скрыто усиливает позиции соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. В частности, на передовую прибывают мотострелковые подразделения усиленные дополнительным вооружением и техникой, в т.ч. танками, самоходными артиллерийскими установками и минометами. Для маскировки техники оккупанты используют здания гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

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"Кроме того, как передает Главное управление разведки Минобороны Украины, прибывшие по ротации подразделения противника интенсивно проводят инженерные работы в районах дислокации, в т.ч. устанавливают дополнительные минно-взрывные заграждения с использованием запрещенных международным правом противопехотных мин МОН-50 и ОЗМ-72", - добавили в ведомстве.

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