Медреформа вторичного звена начнется не с 1 января, а как минимум с 1 апреля, - Скалецкая

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом на пресс-конференции в среду рассказала министра здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Министр рассказала, что она ознакомилась с уровнем готовности Национальной службы здоровья к запуску реформы. По ее словам, проделана достаточно большая работа, но медицинские учреждения еще не до конца готовы к автономизации.

"Для того, чтобы запустить в следующем году полностью вторичку через НСЗУ, договора согласно предусмотренному законодательством гарантированного пакета, еще не сделано достаточно много", - рассказала министр.

Скалецкая сообщила, что реформа будет запущена в том же виде, в каком ее планировал ее предыдущий Кабмин. В частности, будет сохранена пропорция на 60 на 40, то есть с началом реформы больницы и учреждения вторичной медпомощи будут получать 60% от того финансирования, которое они имели раньше, а 40% - за предоставленные услуги. Пропорция будет постепенно меняться в сторону увеличения финансирования за предоставленные услуги.

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По ее словам, реформа не сможет начаться 1 января, если только не будет изменено бюджетное законодательство. Поэтому министр прогнозирует, что запуск реформы состоится не раньше 1 апреля.

"Если запуск состоится, то не с 1 января, а минимум с 1 апреля", - сказала Скалецкая.

Напомним, с 1 января 2020 года, согласно закону о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания, все виды медицинских услуг должна оплачивать Национальная служба здоровья Украины. Пациент сможет свободно выбирать врача и учреждение, получать услугу, за которую будет платить Нацслужба здоровья.

До конца 2019 года все учреждения должны подписать договоры со службой - но подписание начнется только после того, как будет принят государственный бюджет и вместе с ним приложение, которое описывает программу медицинских гарантий, по которой будут осуществляться выплаты. Затем отдельно должны быть выпущены кабминовские порядок использования денег и минздравовских приказы.

Также до конца этого года должен быть утвержден тариф для каждой услуги, предоставляемой в наших медицинских учреждениях. Стоимость услуг нужно знать, чтобы НСЗУ могла рассчитаться с заведениями.