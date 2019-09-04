Зеленский не стал подписывать закон о господдержке "Пласта"

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на официальный портал Верховной Рады.

В строке "Статус документа" отмечено, что 4 сентября закон "Возвращен с предложениями Президента". Текст предложений при этом не опубликован.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за закон закон о государственном признании и поддержке национальной скаутской организации "Пласт" 30 мая. Документ предусматривает внесение изменений в Закон Украины "О культуре" и Закона Украины "О внешкольном образовании" с целью определения формата государственной поддержки "Пласта".

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