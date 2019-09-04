Спецсоветником Юнкера по Украине назначили немецкого политика Эльмара Брока

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом сообщила представитель Еврокомиссии Мина Андреева на брифинге в среду в Брюсселе.

"Европейская комиссия приняла решение назначить Эльмара Брока специальным советником президента (ЕК Юнкера - ИФ) по вопросам отношений с Украиной по причине его знаний в этой сфере. Это решение вступает в силу немедленно", - сообщила Мина Андреева.

Отмечается, что Брок - немецкий политик, был депутатом Европейского парламента с 1980 по 2019 годы в группе европейских народников, хорошо известен в роли главы Комитета ЕП по вопросам иностранных дел, занимает активную проукраинскую позицию.

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