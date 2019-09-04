Украинку убили в Турции, - местные СМИ

Об убийстве сообщает турецкое издание Yeni Alanya, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Женщина была найдена за трансформаторной будкой в парке Муратпаша", - говорится в сообщении.
В ходе расследования было установлено, что 42-летняя украинка познакомилась с гражданином Турции и распивала с ним спиртные напитки в парке, после чего пара уединилась за трансформаторной будкой. Позже женщина, которую подозревают в занятии проституцией, была найдена мертвой.
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Турецкая полиция впоследствии задержала мужчину, который находился с украинской незадолго до ее смерти. У него нашли украшения женщины. Мужчину задержали по обвинению в убийстве и ограблении.