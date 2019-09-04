Делегация Украины готова к трехсторонним газовым переговорам уже в сентябре, - министр энергетики Оржель

Об этом сообщила пресс-служба профильного министерства со ссылкой на слова главы ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"Украинская делегация, которую я возглавлю, готова принять участие в трехсторонних газовых переговорах уже в этом месяце", – цитирует пресс-служба слова Оржеля.

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Соответствующие заявление министр сделал во время телефонного разговора с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем. В ходе дискуссии стороны среди прочего обговорили также процесс анбандлинга "Нафтогаза" и необходимость его скорейшего завершения.