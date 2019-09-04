Кабмин поддержал увольнение Кличко с поста главы КГГА

Об этом сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня новое правительство Гончарука поддержало решение об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской государственной администрации. Решение теперь за президентом Зеленским. Встречи с Джулиани не помогли". - написал он.
Эту же информацию подтвердил нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.
"Кабмин согласовал увольнение Кличко с должности главы КМДА! Киевское самоуправление - все", - сообщил он.
Как позже сообщило издание "Интерфакс-Украина", премьер-министр Алексей Гончарук на заседании правительства в среду сообщил, что Кабмин направил президенту представление на увольнение Кличко с поста главы КГГА.
"Мы обратились в Офис президента относительно увольнения Кличко", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.
Напомним, ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" инициирует новый законопроект, предусматривающий разделение должности мэра и председателя Киевской городской государственной администрации.
В ответ мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае распределения полномочий он будет инициировать досрочные выборы киевского городского головы, а также обратится в Конституционный Суд.