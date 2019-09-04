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04.09.19 15:12

СБУ предложит свое видение ликвидации экономического подразделения и управления "К": "Законопроект в парламент будет подавать президент"

Служба безопасности Украины работает над предложениями изменений в закон об СБУ, которые предполагают возможность трансформации Департамента контрразведывательной защиты экономики (ДКЗЭ) и управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБ Украины (ГУ "К") с учетом дальнейшего создания в Украине Службы финансовых расследований.

СБУ предложит свое видение ликвидации экономического подразделения и управления "К": "Законопроект в парламент будет подавать президент"

"У нас нет права законодательной инициативы, поэтому мы разрабатываем предложения, а потом передаем их на рассмотрение в СНБО. Подготовленный законопроект, предполагающий внесение изменений в закон об СБУ в части трансформации департамента экономики спецслужбы и управления "К" подавать в парламент будет президент", - рассказали "Интерфакс-Украина" в пресс-центре спецслужбы в среду.

При этом в СБУ отметили, что ДКЗЭ уже более года переориентирован на работу по защите критической инфраструктуры страны и, соответственно, подразделение не осуществляет "контроль" над бизнесом.

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Как сообщалось, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что СБУ необходимо ликвидировать департамент, который занимается противодействием экономическим преступлениям.

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