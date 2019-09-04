За то, чтобы разрешить президенту назначать глав НАБУ и ГБР, в антикоррупционном комитете ВР голосовали только "Слуги народа", - Сюмар

Об этом написала на своей странице в Facebook член комитета, депутат от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар, информирует Цензор.НЕТ.

"Пересмотреть предыдущее решение, в котором говорилось о коррупционных рисках изменений в Конституцию, решили представители "Слуги народа". 7 представителей других фракций пересмотр решения не поддержали. Но поскольку ВСЕ комитеты Совета специально были сформированы так, чтобы большинство в каждом было у Слуг (для этого и установили предельное количество), то распределение голосов было 11 (за пересмотр решения), 7 не поддержали и остались при своем мнении", - написала она.

По мнению Сюмар, "фраза об "образовании Президентом НАБУ" несет в себе прямые риски уничтожения независимости органа и создания нового. О регуляторных органах - это вообще открывает двери офиса президента управлять всей сферой экономики", - написала нардеп.

Читайте на Цензор.НЕТ: Изменения в Конституцию могут дать начало неоправданной концентрации власти в руках президента, - Transparency International Ukraine

4 сентября комитет Верховной Рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции пришел к выводу, что законопроект №1014, который наделяет Президента правом назначать глав НАБУ и ГБР, соответствует требованиям антикоррупционного законодательства.

Верховная Рада на заседании 3 сентября включила в повестку дня сессии законопроект №1014, согласно которому полномочия президента назначать и увольнять глав Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований будут закреплены в Конституции Украины. Депутаты направили документ в Конституционный Суд Украины для получения заключения о соответствии его требованиям Основного закона.

При этом в Transparency International Ukraine считают, что эти изменения в Конституцию могут дать начало неоправданной концентрации власти в руках президента.