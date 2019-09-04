"Решение скорее в сфере психопатологии, чем юриспруденции", - Ройтбурд оспорит увольнение

Об этом он сказал в комментарии "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Это неправомерное решение, оно противоречит и здравому смыслу, и законодательству. Это решение скорее в сфере психопатологии, чем юриспруденции, поэтому борьба будет ", - подчеркнул Ройтбурд.

Тем временем его сторонники собираются устроить в субботу, 7 сентября митинг под стенами Одесского облсовета. Событие под названием "Верните нам Ройтбурда!" создано в Facebook. Его организаторы заявили, что помимо акции протеста хотят собрать 25 тысяч подписей под петицией к президенту о возвращение Ройтбурда на должность директора Одесского музея. Также они собираются подписать обращение к мэру, депутатам и главе облсовета.

Также на Цензор.НЕТ: Одесский облсовет досрочно уволил Ройтбурда с поста директора Одесского художественного музея

В среду, 4 сентября Одесский облсовет досрочно разорвал контракт с директором Одесского художественного музея Олександром Ройтбурдом.

Александр Ройтбурд возглавлял Одесский художественный музей с марта 2018 года.