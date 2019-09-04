Взрыв во дворе ректора тернопольского университета Крысоватого: нашли записку "Подарок от нас. Помни о смерти"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

Резонансное событие на брифинге прокомментировал начальник ГУНП в Тернопольской области Александр Богомол. По его словам известно, что взрывоопасный предмет был начинен металлическими составляющими и сдетонировал тогда, когда потерпевший поднял его.

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Александр Богомол предположил, что данное резонансное событие может быть связано со случаем, который произошел в начале августа в областном центре. Тогда сдетонировал самодельный взрывной пакет, который лежал на капоте иномарки.



- Я думаю, эти два события связаны, по крайней мере, предполагаю, что это может быть дело рук одних и тех же людей или человека.

На вопрос журналистов о мотивах и версии преступления, генерал ответил, что в настоящее время рассматривается несколько: в частности, личный конфликт, вымогательство средств, общественная и профессиональная деятельность потерпевшего.



Напомним, сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 15 части 1 статьи 115 УК - покушение на убийство. Как прокомментировал Александр Богомол, основанием для уголовного производства именно по такой статье стало то, что начинка самодельного взрывного устройства была направлена на нанесение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, а то и причинения смерти. Еще одно основание - записка, которую оставил злоумышленник вблизи взрывного устройства, где были слова "memento mori" (помни о смерти).



Сейчас продолжаются масштабные следственно-оперативные мероприятия с целью установления и задержания подозреваемых, а также полицейские через средства массовой информации предупреждают жителей области об опасности, которую могут нести неизвестные посторонние предметы.

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"Подарок от нас. Memento mori, ректор, Memento mori"- цитирует местное издание te.20minut.ua содержание записки, которую подбросили ректору Крысоватому.

Издание отмечает, что 3 августа в 7.50 на ул. Замковой в Тернополе в результате взрыва неизвестного устройства, лежащего на капоте автомобиля "Нисан", мужчина получил травмы, взяв в руки неизвестный предмет. Жители окрестных домов рассказали слова потерпевшего - на капоте стоял пакет - по виду, как подарочный. Случайный прохожий хотел заглянуть внутрь, и взрывчатка, скорее всего, сработала в данный момент. Автомобиль, на капоте которого, оставили "подарок", принадлежал семье экс-заместителя городского головы Владимира Каминского. На иномарке ездила его жена. Фактически, прохожий спас и ее, и ее маленького ребенка, с которым она могла быть.

"Тогда это тоже был самодельный взрывной предмет, который сработал, когда коробку подняли, - говорит Александр Богомол. - Но был он без поражающих элементов".

В полиции предполагают, что скорее всего, "подарок", подложенный на автомобиль Каминских, не мог убить. Скорее напугать или нанести незначительные травмы. Изготовляли обе "коробки" профессионалы с серьезным опытом. Кустарным методом и несведущему человеку такое как изготовить, так и подложить - почти невозможно, потому что это фактически ювелирная работа. В обоих случаях также были записки, которые прилагались к подарочным коробкам со взрывчаткой.

Напомним, 4 сентября ректору тернопольского университета Крысоватому подбросили во двор взрывчатку: он и его жена были госпитализированы. Полиция квалифицировала взрыв во дворе ректора тернопольского университета Крысоватого как покушение на убийство.