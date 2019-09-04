Обращения в антирейдерскую комиссию при Минюсте переведены в онлайн, - Гончарук

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду.

"Сейчас в Минюсте до сих пор действует комиссия (...), которая рассматривала жалобы людей, пострадавших от рейдерства... Указанное постановление фиксирует упрощенный процесс общения с этой комиссией. Все - в онлайне", - сказал Гончарук на пресс-брифинге после заседания правительства.

"Это маленький шаг, но очень важный", - добавил он.

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