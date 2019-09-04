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04.09.19 16:13

11 человек госпитализированы с пищевым отравлением на Львовщине

Во Львовской области 11 человек госпитализированы с симптомами пищевого отравления.

отравление

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области.

По данным управления, 11 человек, среди которых один ребенок, были гостями на свадьбе в ресторане "Фазенда" в селе Наконечное-II и были госпитализированы в инфекционное отделение районной больницы в Новоявровске с симптомами острого энтероколита. Медики оценивают состояние пациентов как средней тяжести.

Специалисты главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области расследуют причины отравления.

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