Зеленский пренебрег шансом войти в историю, став первым президентом, открывшим господдержку "Пласту", - "Евросолидарность"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении партии.

В партии отмечают, что основанный в начале прошлого века "Пласт" "пережил не одного президента и не один оккупационный режим".

"Президент Владимир Зеленский пренебрег историческим шансом войти в историю как первый глава Украинского государства, который открыл бы государственную поддержку организации, более столетия помогающей Украине. Отрицая закон о финансировании "Пласта" он сделал свой выбор", - говорится в заявлении.

"Европейская солидарность" намерена вновь предложить финансирования "Пласта" в государственном бюджете на 2020 год.

"Мы знаем, что хоть Украинский Пласт и может обойтись без финансирования государства, но наше государство не может обойтись без помощи от Пласта", - отмечается в заявлении.

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский вернул Верховной Раде с замечаниями закон о государственном признании и поддержке национальной скаутской организации "Пласт".

Напомним, Верховная Рада проголосовала за закон закон о государственном признании и поддержке национальной скаутской организации "Пласт" 30 мая. Документ предусматривает внесение изменений в Закон Украины "О культуре" и Закона Украины "О внешкольном образовании" с целью определения формата государственной поддержки "Пласта".

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