СБУ блокировала механизм финансирования "ДНР" владельцами сети аптек. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что с 2015 года фигуранты производства, часть которых были высокопоставленными чиновниками до 2014 года, создали несколько аптечных сетей. Они были зарегистрированы и действовали как на подконтрольной украинской власти территории, так и в "ДНР". Используя реквизиты банковских учреждений, действующих на временно оккупированных территориях, вопреки действующему законодательству Украины, злоумышленники систематически перечисляли средства в "налоговые" органы псевдореспублики.

Правоохранители провели обыски по месту жительства и работы фигурантов дела в Киеве и Днепре, во время которых изъяли наличные, слитки драгоценных металлов и другие ценности на сумму более 5 млн гривен. Выявлены также мобильные телефоны с перепиской по проведению незаконной деятельности, компьютеры и серверное оборудование, на которых хранятся данные о деталях функционирования механизма, документы финансово-хозяйственного характера, свидетельствующие о взаимодействии фигурантов с представителями "ДНР", а также документы по операциям по выводу средств подконтрольных предприятий в теневой оборот.

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Сейчас руководителю аптечных сетей сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма), и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.

Ведется следствие, устанавливаются другие лица, причастные к финансовой сделке.

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