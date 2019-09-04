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04.09.19 16:54

Кабмин назначил своим представителем в Раде нардепа от СН Ирину Верещук

Народного депутата Украины от фракции "Слуга народа" Ирину Верещук назначили постоянным представителем Кабинета Министров в парламенте.

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Об этом во время брифинга по результатам заседания правительства сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы назначили народного депутата, которая будет представлять интересы правительства в парламенте. Замечательная женщина с юридическим образованием, сейчас мы под нее создадим команду, которая будет заниматься взаимодействием Правительства и парламента", - сказал Гончарук.

Верещук - бывший мэр города Рава-Русская Львовской области, президент Международного центра Балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик. На выборах в Верховную Раду баллотировалась по списку партии "Слуга народа" под №29.

На данный момент является членом комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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