Зеленский ветировал законопроект о наказании за некачественную военную продукцию

Соответствующие данные указаны в карточке закона на сайте парламента, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сегодня, 4 сентября, закон был возвращен с предложениями президента.

Напомним, в июле 2015 года Верховная Рада внесла изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно введения уголовной ответственности за изготовление, производство, реализацию, приобретение продукции, работ и услуг, которые привели к созданию реальной или потенциальной угрозы национальной безопасности Украины в военной сфере, согласно которым должностным лицам грозит 5-8 лет лишения свободы.

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