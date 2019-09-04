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04.09.19 16:55

Зеленский ветировал законопроект о наказании за некачественную военную продукцию

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон №0975 "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно установления ответственности за нарушение законодательства в сфере подтверждения соответствия, изготовление, производства, реализации, приобретения продукции, работ и услуг в военной сфере".

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Соответствующие данные указаны в карточке закона на сайте парламента, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сегодня, 4 сентября, закон был возвращен с предложениями президента.

Напомним, в июле 2015 года Верховная Рада внесла изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно введения уголовной ответственности за изготовление, производство, реализацию, приобретение продукции, работ и услуг, которые привели к созданию реальной или потенциальной угрозы национальной безопасности Украины в военной сфере, согласно которым должностным лицам грозит 5-8 лет лишения свободы. 

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