Кабмин сделал шаг к введению в Киеве прямого президентского правления, - Кличко о решении по его увольнению. ВИДЕО

По словам Кличко, такое решение противоречит закону и может привести к двоевластию в Киеве. Об этом он сказал на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадское.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Кличко подчеркнул, что по Конституции глава города должен быть избран на выборах.

"В 2003 году Конституционный суд четко определил, что председателем КГГА может быть назначен только человек, которого киевляне выбрали городским головой. То есть человек, которого выбрали жители столицы. Аналогичная норма есть в статье 141 Конституции Украины. Действуя таким образом, у президента решили лишить права на выбор власти. Ведь власть назначают люди", – цитирует Кличко Обозреватель.

"Если желание есть стать главой КГГА — пожалуйста, участвуйте в следующих выборах. Иначе это разрушение децентрализации, это разрушение самоуправления в столице. И не только в столице, так как столица это пример для всей страны", — сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин поддержал увольнение Кличко с поста главы КГГА

Кличко связал сегодняшнее решение Кабинета министров с "желанием партии власти возглавить мэрию", пишет РБК-Украина.

"Если мы говорим о децентрализации, то такие шаги, которые делаются, - это наоборот, централизация. Я убежден, ключевое задание - люди должны выбирать человека, который ответственен исключительно перед ними. А не назначать человека сверху, который отвечает только той вертикали, откуда его назначили", - отметил Кличко.

Кличко заявил, что против него развернута кампания по дискредитации – лживые сюжеты в СМИ, уголовные производства.

"Я как избранный мэр буду дальше работать и воплощать те изменения, которые мы начали в столице. Кличко могут уволить только киевляне, которые избирали меня на выборах городского головы. Я уверен, что действия, которые происходят, идут вразрез с децентрализацией и преобразованиями в столице", – сказал Кличко на брифинге.

"Правительство сделало шаг к тому, чтобы в столице было введено двоевластие. А по сути – прямое президентское правление. Кличко могут уволить только киевляне, которые избрали его киевским городским головой", - цитирует Кличко Интерфакс-Украина.

Мэр выразил убеждение: "Такими действиями пытаются лишить людей права выбирать власть. Это неконституционно и противоречит законодательству о местном самоуправлении ".

При этом мэр добавил, что не получал официальных документов об увольнении.