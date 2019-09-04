ГБР снова зовет Порошенко на допрос

Об этом "Українським Новинам" сообщил представитель ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"Следующий допрос запланирован на 6 сентября", - сказал он.

Повестка о вызове на допрос уже направлена.

Напомним, 3 сентября должен был состояться допрос Порошенко в ГБР, однако он был перенесен, поскольку Порошенко находился на заседании Верховной Рады.

Как сообщалось, директор Государственного бюро расследований Роман Труба ранее заявил, что его ведомство расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко.

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В свою очередь адвокат Порошенко опроверг эту информацию, заявив, что Порошенко проходит только в качестве свидетеля по двум делам ГБР.

25 июля Порошенко был на допросе в ГБР по делу о продаже завода "Кузня на Рыбальском".