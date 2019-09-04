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04.09.19 17:16

В правительстве изучают ситуацию с увольнением Ройтбурда

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины выражает обеспокоенность ситуацией вокруг увольнения директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда.

александр,ройтбурд

Об этом сказано на странице Министерства информационной политики в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Юристы Министерства проанализируют соответствующее решение Одесского облсовета и тщательно выяснят, какие есть юридические основания для устранения известного художника с занимаемой им должности", - говорится в сообщении.

После этого министерство обещает "действовать в пределах своей компетенции для урегулирования конфликтной ситуации, которая имеет значительный общественный резонанс".

В правительстве изучают ситуацию с увольнением Ройтбурда 01

В среду, 4 сентября Одесский облсовет досрочно разорвал контракт с директором Одесского художественного музея Олександром Ройтбурдом.

Александр Ройтбурд возглавлял Одесский художественный музей с марта 2018 года.

Художник собирается оспорить свое увольнение в суде. Решение Одесского облсовета он назвал относящимся "скорее к сфере психопатологии, чем юриспруденции".

7 сентября сторонники Ройтбурда собираются устроить акцию протеста у здания Одесского облсовета.

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