Вакцину от бешенства для хищников будут разбрасывать из самолетов, - Госпродпотребслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.

"Во время кампании с помощью авиатранспорта будет обработана вся территория Украины за исключением территорий, подпадающих под запрет полетов самолетов (зону NOTAM), при этом будет применяться специальная антирабическая вакцина для пероральной иммунизации плотоядных животных", - говорится в сообщении.

По словам Госпродпотребслужбы, обработают весь ареал кроме населенных пунктов и водных плесов с учетом ареала обитания лисиц, а по всей территории равномерно разложат приманки. Саму вакцину распространят с помощью самолетов, оснащенных GPS и системами регистрации сброса вакцины.

Систематическое проведение пероральной вакцинации диких плотоядных животных против бешенства снизит, а в дальнейшем - освободит территорию Украины от бешенства природно-очагового типа", - уверяют в Госпродпотребслужбе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На крупной свиноферме на Львовщине обнаружили африканскую чуму свиней