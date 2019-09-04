ГБР объявило конкурс на 268 должностей оперативников

Как передает Цензор.НЕТ, об этом директор ГБР Роман Труба написал в Телеграме.

"Мы ждали этого 1,5 года - пока Верховная Рада внесет изменения в законодательство, а все документы будут утверждены Кабинетом Министров. Думаю, только ГБРовцы поймут, насколько важен этот день: мы объявляем конкурс на 268 должностей оперативных работников", - говорится в сообщении Трубы.

Отмечается, что оперативные работники будут выполнять следующие задачи:

Осуществление оперативного сопровождения;

Оперативно-розыскная работа, выявление преступлений, их предотвращение.

По словам директора ГБР, этот конкурс уникален не только для возглавляемого им ведомства, но и для системы правоохранительных органов страны в целом: "Мы первые, кто сможет взять на работу оперативника прямо с университетской скамьи правовых факультетов".

Труба добавил, что им бы еще не мешало дать право на прослушивание, "но это следующая страница в истории".

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