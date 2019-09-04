Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
04.09.19 17:56

Каждый четвертый украинец признался, что считает взятку нормой жизни, - опрос

При проведении исследования по оценке населением Украины качества предоставления административных услуг 25% респондентов признались, что взятка - "это уже норма нашей жизни". При этом только 2% сказали, что с них в течение последнего года требовали взятку.

хабар

Об этом рассказала директор Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Ирина Бекешкина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"И причем то, что фиксируем мы, социологи, - очень часто взятки даются инициативно. Когда мы спрашивали, почему люди дают взятки, например, 25% считают, что это уже норма нашей жизни. Поэтому с этим явлением надо бороться, но надо еще бороться в мозгах наших людей ", - отметила Бекешкина.

При этом, согласно материалам исследования, 32,1% респондентов считают, что люди дают взятки, "потому что так людям проще и легче решить их проблемы", а 19,7% называют причиной то, что "с них требуют взятки".

Читайте на Цензор.НЕТ: Чиновница Госмиграции брала взятки за ускорение выдачи загранпаспартов и попалась на горячем. ФОТОрепортаж

Кроме того, по результатам исследования, проведенного в июле 2019 года, 8,8% опрошенных отметили, что им лично или членам их семьи в течение последних 12 месяцев приходилось давать взятку за получение административных услуг.

При этом, как добавил заместитель председателя правления Центра политико-правовых реформ Виктор Тимощук, ссылаясь на результаты указанного исследования, "менее 2% потребителей (административных услуг. – Ред.) сказали, что с них требовали взятку".

"Поэтому если мы говорим о количестве тех, кто дают взятки, то все же надо, чтобы и общество выздоравливало и делало выводы, почему мы сетуем на взятки, если сами их предлагаем", - считает Тимощук.

Также на Цензор.НЕТ: Чиновники "Укртрансбезопасности" во Львове торговали разрешениями на международные перевозки. ФОТОрепортаж

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100