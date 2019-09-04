Каждый четвертый украинец признался, что считает взятку нормой жизни, - опрос

Об этом рассказала директор Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Ирина Бекешкина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"И причем то, что фиксируем мы, социологи, - очень часто взятки даются инициативно. Когда мы спрашивали, почему люди дают взятки, например, 25% считают, что это уже норма нашей жизни. Поэтому с этим явлением надо бороться, но надо еще бороться в мозгах наших людей ", - отметила Бекешкина.

При этом, согласно материалам исследования, 32,1% респондентов считают, что люди дают взятки, "потому что так людям проще и легче решить их проблемы", а 19,7% называют причиной то, что "с них требуют взятки".

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Кроме того, по результатам исследования, проведенного в июле 2019 года, 8,8% опрошенных отметили, что им лично или членам их семьи в течение последних 12 месяцев приходилось давать взятку за получение административных услуг.

При этом, как добавил заместитель председателя правления Центра политико-правовых реформ Виктор Тимощук, ссылаясь на результаты указанного исследования, "менее 2% потребителей (административных услуг. – Ред.) сказали, что с них требовали взятку".

"Поэтому если мы говорим о количестве тех, кто дают взятки, то все же надо, чтобы и общество выздоравливало и делало выводы, почему мы сетуем на взятки, если сами их предлагаем", - считает Тимощук.

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