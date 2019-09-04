Мемориальную доску пограничнику Николаю Постольному, погибшему в 2014 году в зоне АТО, открыли на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Мероприятие проводилось на территории Золочевского лицея №3, где учился герой.

Пограничники, родные и близкие погибшего, представители местных органов власти, ученики и преподаватели учебного заведения где учился Николай собрались, чтобы таким образом почтить память о нем. Присутствующие минутой молчания и возложением цветов к мемориальной доске почтили память Николая и всех воинов, отдавших свою жизнь за Украину.

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Жизнь прапорщика Постольного трагически оборвалась 16 июля 2014 в районе н.п. Сизое, что в Луганской области. Пограничный наряд, который выполнял задачи по охране и обороне государственной границы Украины, попал в засаду. Состав наряда принял бой с бандитами, которые вели интенсивный огонь из снайперского и автоматического стрелкового оружия. Во время огневого противостояния прапорщик Николай Постольный и младший сержант Максим Закопайло получили ранения несовместимые с жизнью.

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