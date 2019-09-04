В основу главной темы 26-го Львовского книжного форума легли слова из стиха Чубая "Відшукування причетного"

Как сообщает Цензор.НЕТ, фокусная тема фестиваля - "отыскание причастного" ("Відшукування причетного") - название одного из стихотворений украинского поэта Григория Чубая.

"Мы постоянно ищем причастных к глобальным сдвигам, так как это знание даст нам какую-то власть над этими процессами. И ищем их чаще всего где-то извне, недооценивая собственное влияние на все, что происходит вокруг. Поиск общего языка с другими и понимание, с кем этого общего языка даже не надо искать; забота об окружающей среде, свежий взгляд на закостенелые тезисы; связь между поколением; в конце концов, победа в войне - все это зависит прежде всего от каждого конкретного человека. Здесь нет таких вещей и явлений, к которым бы мы не были прямо или косвенно причастны в этой жизни, даже если это причастность на первый взгляд и не очевидна. И нет такой причастности, которая не предусматривает ответственности перед будущим, перед обществом и в первую очередь - перед собственной совестью.

Недаром в украинском языке слово "причастен" созвучно слову "причина". А первопричина всего, что происходит вокруг - человек. И не какая-то абстрактная и обобщенная, а всегда очень конкретная: с плотью, кровью и сознанием.

На выбор нынешней фокусного темы вдохновило одно из стихотворений Григория Чубая "Отыскание причастного". К тому же, в 2019 году мы отмечаем 70-летие со дня его рождения", - объясняет автор концепции фокусной темы Вадим Карпьяк, известный украинский телеведущий и общественный деятель.

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Львовский форум проводится с 1994 года. Соорганизаторы: ОО "Форум издателей", Украинский институт книги, Львовский городской совет, Львовский областной совет, Львовская областная государственная администрация, Украинская ассоциация издателей и книгораспространителей, Украинская библиотечная ассоциация.

26 BookForum реализуется при поддержке Украинского культурного фонда.

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Почетные гости 26 BookForum - Арундати Рой (Индия), Эльчин Сафарли (Азербайджан), Марьям Петросян (Армения).

Арундати Рой- индийская экофеминистская писательница, пишет на английском, активистка по вопросам социальной справедливости и экономического неравенства, противница неолиберальной глобализации. Автор двух сценариев и нескольких сборников эссе. Лауретка Букеровской премии 1997 года за роман "Бог мелочей", ставший одной из самых популярных книг. За свою активистскую деятельность в 2002 году получила Cultural Freedom Prize от Lannan Foundation.

Эльчин Сафарли - современный азербайджанский писатель и журналист. В своих книгах рассказывает о восточных традициях, культуре, быте и любви. Прежде всего известен как автор романа "Сладкая соль Босфора" (2008), в центре сюжета которого - журналист из Баку и "город души" Стамбул.



Марьям Петросян - армянская писательница в жанре магического реализма и фэнтези. Автор романа "Дом, в котором ..." и сказки "Сказка о собаке, которая умела летать".

Страны-участницы 26 BookForum: Австрия, Азербайджан, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Греция, Грузия, Израиль, Иран, Индия, Италия, Испания, Канада, Литва, Ливан, Македония, Нидерланды, Норвегия, Польша Португалия, Палестина (Газа), Сербия, Словакия, Словения, США, Турция, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Шотландия, Япония.