ООН опубликовала доклад Гутерреша о нарушении прав человека в оккупированном Крыму

Текст доклада, который будет представлен 23 сентября на 74-й сессии ООН, опубликован на официальном сайте организации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В выводах и рекомендациях доклада ООН о положении с правами человека в Крыму говорится, что за отчетный период организации "не удалось найти взаимоприемлемой формулы для обеспечения доступа Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Крым".

Также в докладе содержится призыв к России выполнить все свои обязательства по соблюдению прав человека в соответствии с международным гуманитарным правом.

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"Не менее важно обеспечить эффективное расследование всех утверждений о жестоком обращении, пытках, и насильственных исчезновениях в Крыму, а также обеспечить, чтобы права на свободу выражения мнений, мирных собраний, ассоциации, мысли, совести и религии могли осуществляться любым лицом или группой лиц в Крыму без какой-либо дискриминации по любым основаниям.

Властям Российской Федерации предлагается уважать право на мирные собрания и снять ограничения, введенные в отношении крымскотатарской общины, включая запрет на деятельность Меджлиса, в целях сохранения ее представительных институтов. Кроме того, властям Российской Федерации необходимо обеспечить доступность образования на украинском языке", - говорится в выводах и рекомендациях доклада ООН.

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