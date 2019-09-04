Создание реестра ветеранов и упрощение механизма получения ими сервисов, - Коляда о первоочередных задачах министерства

Об этом в интервью hromadske заявила руководительница ведомства Оксана Коляда, информирует Цензор.НЕТ.

"Если говорить по направлению реинтеграции ветеранов - это, однозначно, единый реестр ветеранов. Мы не знаем, сколько у нас ветеранов и какие у них потребности. Мы над этим работаем, подготовлена ​​законодательная база, и сейчас разрабатывается техническое задание", - сказала министер.

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Она добавила, что также ведомство будет работать над упрощением механизма получения ветеранами различных сервисов.

"Это диджитал-технологии, IT-технологии, когда ветеран в любом гаджете сможет получить любую услугу, которую он сейчас получает в куче инстанций, куда ему надо бегать", - рассказала Коляда.

Министерка уточнила, что на базе единого государственного реестра создадут онлайн-кабинет (е-ветеран), где можно будет контактировать с госорганами, в частности взять справку.

"Техническое задание, я думаю, и запуск е-ветеран будет в течение 2020 года", - сказала она.

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Напомним, правящая партия "Слуга народа" объединила Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц с Министерством ветеранов. Новое ведомство возглавила Оксана Коляда.