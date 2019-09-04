Враг обстрелял из минометов калибра 120 и 82 мм позиции Объединенных сил около Майорска, - пресс-центр

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку от Водяного (из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия) и Опытного (из стрелкового оружия).

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник открывал огонь по нашим позициям вблизи Майорска (из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм, а также минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Шумов (из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов) и Пивденного (из вооружения БМП, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

Напомним, 3 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела четверо военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.