На заседании ТКГ в Минске украинская сторона поставила вопрос о возвращении представителей России в СЦКК, - Олифер

Об этом сообщила пресс- секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Прошедшие две недели отмечены увеличением количества нарушений режима тишины со стороны НЗФ ОРДЛО, в том числе с применением оружия, запрещенного минскими договоренностями. Поэтому в рамках заседания ТКГ украинская сторона поставила вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации сторон. Этот двусторонний украинский-русский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить", - написала Олифер.

Пресс-секретарь Кучмы отметила, что в социально-экономической подгруппе была достигнута договоренность по дальнейшему восстановлению устойчивой мобильной связи на всей территории Донбасса. Отдельно говорилось о возвращении государственной и частной украинской собственности на территории ОРДЛО.

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"Согласовано, что во время следующего заседания подгруппы будет рассмотрен частный пример предприятия, которое подлежит возвращению украинскому владельцу - хлебзавод", - добавила Олифер.

Напоминаем, в декабре 2017 г. Россия отозвала своих представителей из состава СЦКК и на Донбассе действовала только украинская сторона СЦКК.

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