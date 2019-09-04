Зеленский поручил Кабмину создать инфраструктуру для предоставления электронных публичных услуг

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Документ принят "в целях утверждения функционирования сервисного государства - государства для граждан и бизнеса, обеспечения надлежащей реализации прав физических и юридических лиц в сфере предоставления публичных, в том числе административных, услуг, создания современной инфраструктуры, удобных и доступных электронных сервисов для предоставления таких услуг".

Президент, поручил Кабинету министров обеспечить определение и внедрение единых требований к предоставлению публичных услуг, в том числе ключевых показателей эффективности, предельного времени ожидания, показателей удовлетворенности субъектов обращения.

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Кроме того, правительство должно обеспечить постепенный перевод отдельных публичных услуг в электронную форму и обнародование на Едином веб-портале органов исполнительной власти ежеквартальных отчетов о состоянии реализации соответствующих мероприятий с отображением информации об услугах, переведенных в электронную форму, и услугах, порядок и условия получения которых упрощены.

Также Кабмину поручено изучить вопрос относительно внедрения новых подходов к образованию и деятельности центров предоставления административных услуг, в частности путем перехода к предоставлению админуслуг областных и районных государственных администраций центрами предоставления админуслуг органов местного самоуправления на основе софинансирования государством соответствующих расходов.

Согласно указу, правительство должно рассмотреть также вопрос о целесообразности дальнейшего предоставления административных услуг государственными и коммунальными предприятиями и упростить процедуры предоставления и получения публичных услуг.

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Кроме того, Зеленский поручил Кабмину изучить вопрос относительно обеспечения через единый государственный веб-портал электронных услуг возможности для потребителей жилищно-коммунальных услуг подавать исполнителям таких услуг обращение в электронной форме относительно их предоставления, установки, обслуживания, замены и поверки узлов учета, получать информацию о ходе и результатах рассмотрения таких обращений, осуществлять расчеты за ЖКУ.