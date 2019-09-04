Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
04.09.19 21:35

Троих украинцев задержали в Варшаве за угрозу теракта, а когда она оказалась шуткой, отпустили

Варшавские полицейские задержали трех граждан Украины, которые угрожали терактами во время торжественных мероприятий по случаю 80 годовщины начала Второй мировой войны.

польша,полиция

Задержаны двое мужчин и одна женщина, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо. По словам Мариуша Цярка, представителя Главного коменданта полиции, задержание было связано с видеороликом, который недавно появился в Интернете. На этом видео три человека, двое мужчин и одна женщина, держали в руках оружие и угрожали осуществить теракт во время торжеств в Варшаве 1 сентября.

"Мы отнеслись к этому видео серьезно. Очень быстро был установлен адрес, по которому эти люди проживают, и перед их квартирой появились полицейские вместе с антитеррористом. Впоследствии выяснилось, что это оружие, которое они показали на видео, не была настоящим", - сказал спикер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский в Варшаве участвует в мероприятиях в память о начале Второй мировой войны, на которые не позвали Путина

Во время допроса задержанные пояснили, что видео с оружием и угрозами было шуткой. Полиция не выдвинула им обвинений и освободила.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100