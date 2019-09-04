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04.09.19 21:39

Главы фракций Киевсовета предлагают Зеленскому назначить Кличко на пост председателя КГГА. ДОКУМЕНТ

Председатели депутатских фракций Киевсовета призвали Президента Украины Владимира Зеленского назначить Виталия Кличко на пост главы КГГА.

Главы фракций Киевсовета предлагают Зеленскому назначить Кличко на пост председателя КГГА. ДОКУМЕНТ

Соответсвующее заявление опубликовано на сайте КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"С целью обеспечения в городе Киеве местного самоуправления, мы, председатели депутатских фракций Киевского городского совета VIII созыва, обращаемся к Вам назначить на должность председателя Киевской городской государственной администрации Кличко Виталия Владимировича, избранного Киевским городским головой на очередных выборах 25 октября 2015 года", - говорится в обращении.

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Документ подписали глава фракции "Солидарность" Андрей Странников, председатель фракции "Батькивщина" Владимир Бондаренко, руководитель фракции "Свободы" Юрий Сиротюк и председатель фракции "Самопомочи" Наталья Манойленко.

Главы фракций Киевсовета предлагают Зеленскому назначить Кличко на пост председателя КГГА 01

Напоминаем, 4 сентября Кабмин поддержал увольнение Кличко с поста главы КГГА.

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