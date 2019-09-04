Главы фракций Киевсовета предлагают Зеленскому назначить Кличко на пост председателя КГГА. ДОКУМЕНТ

Соответсвующее заявление опубликовано на сайте КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"С целью обеспечения в городе Киеве местного самоуправления, мы, председатели депутатских фракций Киевского городского совета VIII созыва, обращаемся к Вам назначить на должность председателя Киевской городской государственной администрации Кличко Виталия Владимировича, избранного Киевским городским головой на очередных выборах 25 октября 2015 года", - говорится в обращении.

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Документ подписали глава фракции "Солидарность" Андрей Странников, председатель фракции "Батькивщина" Владимир Бондаренко, руководитель фракции "Свободы" Юрий Сиротюк и председатель фракции "Самопомочи" Наталья Манойленко.

Напоминаем, 4 сентября Кабмин поддержал увольнение Кличко с поста главы КГГА.

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