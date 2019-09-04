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04.09.19 22:05

Экс-директор "Укроборонпрома" Букин перед увольнением вывел из-под контроля концерна "Укрспецэкспорт", - "Вihus"

Гендиректор ГК "Укроборонпром" Павел Букин за несколько недель до своего увольнения успел подписать приказ об утверждении нового устава ГК "Укрспецэкспорт".

укрспецэкспорт

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bihus.Info.

Основная цель этих действий - максимальное расширение полномочий руководства "Укрспецэкспорта" и практически полный вывод компании из-под контроля государственного концерна.

19 августа Букин, на тот момент еще гендиректор "Укроборонпрома", своим приказом утвердил новую редакцию устава "Укрспецэкспорта" - одного из крупнейших предприятий концерна.

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Отмечается, что именно устав - регулирует деятельность компании, а также - определяет права и обязанности ее руководства. Ключевое отличие новой редакции 2019 года от предыдущей 2017 - это расширение прав и полномочий руководства компании и уменьшения влияния концерна как регулятора. Кроме того, "Укрспецэкспорт" устанавливает более жесткий контроль над своими дочерними предприятиями.

"Укрспецэкспорт " имеет шесть дочерних предприятий: ДГЗИФ "Укринмаш", ГХВП "Спецтехноэкспорт", ГП "Укроборонсервис", ДЗИП "Промоборонэкспорт", ГП СЗФ "Прогресс" и ГП ВТФ "Таско-экспорт". Исторически и юридически они дочерние, но на практике вполне самостоятельны. Однако новый устав ставит все в жесткую зависимость от материнского предприятия.

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