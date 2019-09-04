Конкурс на пост языкового омбудсмена выиграл экс-нардеп Кремень, - Денисова

Об этом сообщила в фейсбуке Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Секретариате Уполномоченного ВРУ по правам человека состоялся открытый конкурс по отбору кандидатуры на должность Уполномоченного по защите государственного языка для представления ее на утверждение Кабинетом министров Украины. По результатам открытого конкурса комиссия большинством голосов рекомендовала мне как Уполномоченному для представления Кабинета министров Украины кандидатуру Кремня Тараса Дмитриевича", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что было подано 14 пакетов документов, к конкурсу было допущено 11 кандидатов.

"Тарас Дмитриевич Кремень - украинский политик и ученый. По специальности - учитель украинского языка и литературы, английского языка и зарубежной литературы. Учился в аспирантуре и докторантуре. Кандидат филологических наук, доцент.

Избирался депутатом Николаевского областного совета, который возглавил в 2014 году. Народный депутат Украины VIII созыва. Возглавлял подкомитет по вопросам дошкольного, общего среднего, инклюзивного образования, а также обеспечение реализации права на образование лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория, территория проведения АТО и территория населенных пунктов на линии соприкосновения Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования.

Он является соавтором законов "Об образовании", "О профессиональном передвысшим образовании", "О среднем образовании", а также "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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Свою цель в должности Уполномоченного по защите государственного языка видит в реализации государственной политики, направленной на защиту украинского языка, его всестороннее развитие как в Украине, так и за ее пределами", - дает характеристику Денисова.

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