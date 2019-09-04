Палата общин обязала Джонсона просить ЕС о новой отсрочке Brexit, он предлагает досрочные выборы

За закон проголосовали 327 депутатов, против - 299, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на русскую службу BBC.

"Палата сказала свое слово, - заявил депутат Хилари Бенн. - Теперь палата ожидает, что премьер-министр выполнит закон и предотвратит выход из Евросоюза без соглашения".

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Теперь документ уходит в Палату лордов.

В свою очередь, премьер-министр Борис Джонсон тут же официально предложил принять решение о досрочных выборах. Он предлагает провести их 15 октября.

"Палата несколько раз голосовала за выход из ЕС, но также и за то чтоб отсрочить действия по, собственно, выходу. Сегодня, я боюсь, она проголосовала за отмену всяких серьезных переговоров", - говорит он.

Напомним, выход Британии из Европейского союза назначен на 31 октября. Чтобы парламент одобрил предложенную Джонсоном дату, ему необходимы голоса двух третей депутатов.

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