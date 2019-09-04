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04.09.19 23:00

Вместо назначенной замглавы ОП Коваленко по списку "Слуги народа" в Раду проходит директор Института законодательства Копыленко

Директор Института законодательства Верховной Рады Александр Копыленко пройдет в парламент от партии "Слуга народа" после досрочного прекращения полномочий Анны Коваленко, которую Президент Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса Президента.

Вместо назначенной замглавы ОП Коваленко по списку "Слуги народа" в Раду проходит директор Института законодательства Копыленко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует избирательный список "Слуги народа".

Коваленко прошла в Раду по списку "Слуги народа", поэтому после досрочного прекращения ее полномочий в связи с новой должностью следующим претендентом на прохождение в парламент является кандидат под №135 в списке - Копыленко.

Ему 58 лет, юрист.

В 1990-2002 году он работал в аппарате парламента на должностях консультанта и заместителя руководителя юридического управления, при этом в 1998-2002 годах занимал должность советника председателей Рады Александра Ткаченко и Ивана Плюща.

В 2002-2013 и 2014-2019 годах - директор Института законодательства Рады, а в 2013-2014 - член Центральной избирательной комиссии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил нардепа от СН Коваленко замглавы Офиса президента

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