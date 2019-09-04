На Ривненском полигоне умер военнослужащий

Об этом поинформировал руководитель пресс-центра оперативного командования "Запад" Анатолий Прошин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Медики предварительно установили, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Однако окончательная причина смерти будет известна после судебно-медицинской экспертизы", – говорится в сообщении.

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Сейчас идет служебное расследование, работает военная служба правопорядка совместно с полицией. Умерший находился на Ривненском военном полигоне с 31 августа.