На Ривненском полигоне умер военнослужащий

Об этом поинформировал руководитель пресс-центра оперативного командования "Запад" Анатолий Прошин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"Медики предварительно установили, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Однако окончательная причина смерти будет известна после судебно-медицинской экспертизы", – говорится в сообщении.
Сейчас идет служебное расследование, работает военная служба правопорядка совместно с полицией. Умерший находился на Ривненском военном полигоне с 31 августа.