НАТО должно помочь Украине и Грузии на пути евроатлантической интеграции, - президент Литвы Науседа

Об этом в Брюсселе во время пресс-брифинга по итогам встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил Президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во время встречи мы обсудили угрозы и вызовы в нашем регионе и за его пределами. Мы должны ускорить работу и полностью выполнить решения об адаптации и развитии НАТО. Мы должны быть готовыми защитить и уберечь наши страны и народы. Мы также должны оказать поддержку и помочь нашим надежным партнерам и друзьям, таким как Грузия и Украина, на пути евроатлантических реформ и интеграции", - сказал Президент Литвы.

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Он отметил, что международный порядок, основанный на правилах, сейчас подвергается тяжелым испытаниям. Российское отношение к международной безопасности и модель поведения, к сожалению, не изменились.

"Россия продолжает нарушать ключевые договоры, и совершает агрессивные действия против наших демократий. НАТО всегда было основой обороны и безопасности Литвы, и это останется приоритетом моей повестки дня", - подчеркнул Науседа.

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