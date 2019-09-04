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04.09.19 23:57

На Львовщине сотрудник полиции получил ножевое ранение при задержании 2 сбежавших из колонии осужденных

Сотрудник полиции Львовщины Олег Франкив получил проникающее ножевое ранение грудной клетки, задерживая двух осужденных, бежавших из исправительной колонии.

На Львовщине сотрудник полиции получил ножевое ранение при задержании 2 сбежавших из колонии осужденных

Событие произошло 4 сентября около 19.30 в одном из сел Жидачевского района, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Полицейский-водитель дежурной части Жидачевского отделения полиции сержант полиции Олег Франко, находясь вне службы, увидел у моста через реку Стрый возле села Междуречье двух мужчин, которые подпадали под ориентирование на осужденных, которые 3 сентября сбежали из Николаевской исправительной колонии.

Полицейский сообщил о незнакомцах в участок полиции, а сам подошел к ним, представился и предложил пройти с ним в отделение для установления личности. Мужчины отказались и полицейский принял решение об их задержании. Злоумышленники начали сопротивляться и один из них нанес сержанту полиции удара ножом в левую сторону грудной клетки, причинив проникающее ранение.

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Работники Жидачевского отделения полиции, которые прибыли на место происшествия, задержали злоумышленников. Ими оказались осужденые 20-летний киевлянин и 26-летний житель Житомирской области, которые накануне сбежали из исправительной колонии.

Раненый полицейский госпитализирован, его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

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