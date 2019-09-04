На Львовщине сотрудник полиции получил ножевое ранение при задержании 2 сбежавших из колонии осужденных

Событие произошло 4 сентября около 19.30 в одном из сел Жидачевского района, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Полицейский-водитель дежурной части Жидачевского отделения полиции сержант полиции Олег Франко, находясь вне службы, увидел у моста через реку Стрый возле села Междуречье двух мужчин, которые подпадали под ориентирование на осужденных, которые 3 сентября сбежали из Николаевской исправительной колонии.

Полицейский сообщил о незнакомцах в участок полиции, а сам подошел к ним, представился и предложил пройти с ним в отделение для установления личности. Мужчины отказались и полицейский принял решение об их задержании. Злоумышленники начали сопротивляться и один из них нанес сержанту полиции удара ножом в левую сторону грудной клетки, причинив проникающее ранение.

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Работники Жидачевского отделения полиции, которые прибыли на место происшествия, задержали злоумышленников. Ими оказались осужденые 20-летний киевлянин и 26-летний житель Житомирской области, которые накануне сбежали из исправительной колонии.

Раненый полицейский госпитализирован, его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

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