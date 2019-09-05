В августе зафиксировано 337 нарушений законодательства в сфере предупреждения коррупции, - НАПК. ИНФОГРАФИКА

Уполномоченные лица Национального агентства составили и направили в суд 273 протокола об административных правонарушениях, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НАПК.

"Из них 46 админпротоколов - за несоблюдение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 6 админпротоколов - о нарушении ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности, 2 админпротокола - о нарушении ограничений относительно получения подарков, и 3 админпротокола - о невыполнении законных требований Национального агентства", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что еще пять админпротоколов составлены за нарушение сроков представления деклараций, 33 - за несвоевременное представление или непредставление сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии, один - за декларирование недостоверных сведений в размере от 100 до 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

"За нарушение порядка представления отчета политической партии Национальное агентство направило в суд 34 админпротокола, за нарушение порядка предоставления или получения взноса в пользу политпартии - 115 админпротоколов. Кроме того, за невыполнение законных требований Национального агентства направлено в суд 28 админпротоколов", - сообщают в НАПК.

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