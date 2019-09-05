Враг за сутки 12 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы, гранатометы и вооружение БМП, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 6 обстрелов позиций объединенных сил:

- дважды неподалеку от Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- вблизи Опытного - из стрелкового оружия;

- неподалеку от Верхнеторецкого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи Авдеевке - из минометов калибра 82 мм;

- неподалеку от Павлополя - из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов позиций объединенных сил:

- вблизи Майорска с направления "Шахта 6-7" - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- неподалеку от н.п. Шумы с направления "Шахта 6-7" - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- около Пивденного с направления "Шахта им. Гагарина" - с вооружения БМП, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- в районе Зайцево - из стрелкового оружия;

- неподалеку от Хутора Вильный - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

- вблизи Новгородского - из минометов калибра 82 мм.

"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел позиций объединенных сил из стрелкового оружия неподалеку от Талаковки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Свер" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:

- в районе Зайцево - из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- неподалеку Пивденного - из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



