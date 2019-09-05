Платежки за теплоснабжение можно уменьшить в два, а возможно даже и в больше раз, - министр Бабак

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "24 каналу" 4 сентября рассказала сама глава министерства Алена Бабак.

Раньше была только одна правительственная программа по энергоэффективности, теперь будет больше.

Она сообщила, что в Украине 80% многоквартирных домов нуждаются в модернизации в плане повышения энергосбережения.

Ранее государство поддерживало лишь программу "теплых кредитов". Эта программа, говорит Бабак, была эффективной, но она предлагала лишь краткосрочные решения – замену окон, небольшое утепление стен или фасада. Зато Фонд открывает финансирование комплексных проектов модернизации через программу Энергодом.

"Мы ожидаем, что благодаря работе Фонда сократится потребление энергии многоквартирными домами – от 20 до 60 процентов. Это значит, что платежки за самую дорогую коммунальную услугу теплоснабжения можно уменьшить в два, а возможно даже в больше раз", – отметила Бабак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К концу недели будет отработано видение социального стандарта доступных коммунальных услуг, - Бабак

За 5 лет работы Фонда, как ожидает правительство, энергоэффективными станут не менее 16 тысяч домов. А это сэкономит для государства 1,5 миллиарда кубометров газа.

"Наша задача – объявить о начале работы Фонда и проинформировать всех жителей домов, как они могут воспользоваться его услугами", – подытожила глава Министерства развития общин и территорий.

Отметим, что Министерство развития общин и территорий – это реорганизованное Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.



